Тремулинас завершил карьеру

Бывший защитник сборной Франции Бенуа Тремулинас объявил о завершении карьеры. 33-летний француз оставался без клуба с 2017 года, когда он ушел из "Севильи". Ранее он также выступал за киевское "Динамо", "Сент-Этьен" и "Бордо".

- Я отдал всего себя на поле, попробовал все, - цитирует пресс-служба ПФЛ Тремулинаса. - Но после трех операций на колене за два с половиной года мое физическое состояние не позволяет мне продолжать карьеру футболиста на профессиональном уровне.,

На клубном уровне Тремулинас провел 316 матчей, забил 9 голов и сделал 52 голевые передачи. За сборную Франции он выступал с 2012 по 2015 год и сыграл в 5 встречах.