Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат обратился к фанатам, после того как прошел медицинское обследование. В матче против «Метца» испанец получил разрыв крестообразныз связок и выбыл на полгода.

«Травмы — это часть нашей профессии, и мы должны противостоять им лучшим образом. Поэтому с сегодняшнего дня я думаю только о скорейшем выздоровлении и возвращении на поле. Спасибо всем за сообщения поддержки», — написал Бернат в Instagram.