«Травмы — это часть нашей профессии». Бернат, выбывший на полгода, поблагодарил фанатов
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Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат обратился к фанатам, после того как прошел медицинское обследование. В матче против «Метца» испанец получил разрыв крестообразныз связок и выбыл на полгода.
«Травмы — это часть нашей профессии, и мы должны противостоять им лучшим образом. Поэтому с сегодняшнего дня я думаю только о скорейшем выздоровлении и возвращении на поле. Спасибо всем за сообщения поддержки», — написал Бернат в Instagram.
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