Травма Неймара оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально

Неймар восстановился два с половиной месяца после травмы голеностопа

Стали известны подробности травмы нападающего «ПСЖ» Неймара, из-за которой он пропустил длительное время.

По данным L'Еquipe, травма бразильца оказалась серьезнее, чем предполагалось. У него были повреждены не только связки, но и обнаружилась небольшая трещина в кости.

Изначально планировалось, что он пропустит 6-8 недель. Но восстановление Неймара затянулось на 2,5 месяца.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Неймар впервые вышел на поле после травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» 28 ноября. Он появился на поле на 73-й минуте и отметился голевой передачей.