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Сегодня, 15:19

Травма Неймара оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально

Неймар восстановился два с половиной месяца после травмы голеностопа
Иван Шитик
Корреспондент

Стали известны подробности травмы нападающего «ПСЖ» Неймара, из-за которой он пропустил длительное время.

По данным L'Еquipe, травма бразильца оказалась серьезнее, чем предполагалось. У него были повреждены не только связки, но и обнаружилась небольшая трещина в кости.

Изначально планировалось, что он пропустит 6-8 недель. Но восстановление Неймара затянулось на 2,5 месяца.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Неймар впервые вышел на поле после травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» 28 ноября. Он появился на поле на 73-й минуте и отметился голевой передачей.

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
10
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
19
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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Лилль – Метц
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19.02 19:00
Ланс – Лион
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19.02 23:00
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20.02 15:00
Ницца – Анже
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20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
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Реймс – Брест
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