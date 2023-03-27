Трансферная стоимость Головина выросла до 25 миллионов евро

Трансферная стоимость полузащитника «Монако» Александра Головина выросла до 25 миллионов евро, сообщает Transfermarkt.

На портале произошло обновление трансферных ценников, после которого россиянин подорожал на 3 миллиона евро.

Головин выступает за монегасков с лета 2018 года, его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл за «Монако» 37 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.