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Transfermarkt снизил рыночную стоимость Сафонова

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал обновленный список изменений в рыночной стоимости игроков, выступающих в чемпионате Франции.

Новую стоимость, в частности, получил российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который сейчас оценивается в 20 миллионов евро (на 2 миллиона евро дешевле, чем раньше).

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел 17 матчей за французскую команду во всех турнирах, пропустив 13 голов и 7 раз сыграв на ноль. Вместе с парижанами он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт голкипера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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