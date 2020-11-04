Товеном интересуются клуб из АПЛ и две команды из серии А

Нападающий «Марселя» Флориан Товен привлек интерес «Лестера», «Наполи» и «Милана», сообщает le10Sport.

Контракт 27-летнего француза действует до конца сезона-2020/21, игрок может покинуть команду на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Товен провел за «Марсель» 11 матчей, на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.