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Товен выбыл до конца года из-за травмы

13:58
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Нападающий «Марселя» Флориан Товен пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Сообщается, что француз получил повреждение лодыжки около 4,5 месяцев назад. Клуб и футболист договорились, что он перенесет операцию. Игрок вернется в строй после зимнего перерыва в чемпионате Франции.

26-летний Флориан Товен в текущем сезоне провел один матч за «Марсель».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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