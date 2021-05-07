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Товен сменил «Марсель» на «УАНЛ Тигрес»

19:20
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Нападающий Флориан Товен подписал контракт с «УАНЛ Тигрес», сообщает 7 мая официальный Twitter мексиканского клуба. Детали сделки не указаны. Ранее футболист выступал за «Марсель».

В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 42 матча за «Марсель», на его счету 8 голов и 10 результативных передач. За команду он выступал с 2013 гола с перерывом на аренду в «Ньюкасл» в сезоне-2015/16.

В составе «УАНЛ Тигрес» также играет другой бывший игрок «Марселя» — форвард Андре-Пьер Жиньяк.

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