Товен сменил «Марсель» на «УАНЛ Тигрес»
Нападающий Флориан Товен подписал контракт с «УАНЛ Тигрес», сообщает 7 мая официальный Twitter мексиканского клуба. Детали сделки не указаны. Ранее футболист выступал за «Марсель».
?????? ????? ?? ????? ??? ??????? ?? ???????... ??????????? @FlorianThauvin ? ??????! ?#EstoEsTigres ?#PerfilTigre ?#BienvenidoFlorian ?? pic.twitter.com/0tXChtXess— Club Tigres Oficial ? (@TigresOficial) May 7, 2021
В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 42 матча за «Марсель», на его счету 8 голов и 10 результативных передач. За команду он выступал с 2013 гола с перерывом на аренду в «Ньюкасл» в сезоне-2015/16.
В составе «УАНЛ Тигрес» также играет другой бывший игрок «Марселя» — форвард Андре-Пьер Жиньяк.
Методология
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