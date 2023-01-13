Томассон перешел в «Ланс»

«Ланс» объявил о переходе из «Страсбура» полузащитника Адриена Томассона. 29-летний француз подписал контракт до 2026 года.

Он с 2018 года выступал за «Страсбур». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Томассон сыграл в 16 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Также он получил две желтые карточки.