Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель отметил, что не думал об отставке. Парижане выиграли чемпионат Франции и Кубок Франции, но потерпели неудачу в Лиге чемпионов.

– Я никогда не думал об уходе, – цитирует AFP Тухеля. – Я все еще тренер и несу ответственность за команду. Это не проблема. Я знаю причины, по которым мы находимся в нынешней ситуации. Прилагаю все усилия для ее улучшения. Мы в постоянном контакте с руководством клуба. Это необходимо. Понятно, что они недовольны. Мы тоже. Мы все делаем все возможное. Чтобы найти стиль, нашу игру, необходимо найти надежных игроков для перестроения команды.