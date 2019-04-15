Томас Тухель: "У нас выбыло очень много футболистов, и никто не говорит об этом"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель считает, что причиной поражения от "Лилля" в матче лиги 1 стали травмы большого количества футболистов. Парижане уступили 1:5, пропустив 5 голов в чемпионате Франции впервые с 2000 года.

- Так дальше не может продолжаться, - цитирует Canal+ Тухеля. - Не знаю, кто будет играть в среду в Нанте. У нас осталось 13 или 14 футболистов. У нас выбыло слишком много игроков, и никто не говорит об этом.

У нас нет Рабьо, Лассана Диарра, но все считали, что всё в порядке, потому что мы продолжали выигрывать.