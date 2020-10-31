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Томас Тухель: «С таким графиком мы просто убьем футболистов»

08:46
Томас Тухель. Фото AFP
Томас Тухель. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель раскритиковал календарь сезона-2020/21.

— Мы просто убьем футболистов с таким графиком, вот и все, — приводит Goal.com слова Тухеля. — Я всегда говорил об этом. Мы убьем их, потому что у нас нет связи между подготовкой, выступлением и отдыхом. В футболе все всегда держится на самых сильных игроках, а они ведь еще и выступают за свои сборные. Они играют во время пауз, постоянно находятся в разъездах — это слишком, как по мне. Им некогда восстанавливаться, чтобы потом приступать к подготовке, которая помогает улучшить выступления и избежать травм.

Без подготовки игроки становятся более хрупкими, ими труднее управлять. Это не оправдание, а правда. Мы постараемся найти выход из ситуации, надеюсь, у нас это получится. Мы теряем по игроку в каждом матче, и это касается не только «ПСЖ» — то же самое у «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Баварии».

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