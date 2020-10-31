Томас Тухель: «С таким графиком мы просто убьем футболистов»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель раскритиковал календарь сезона-2020/21.
— Мы просто убьем футболистов с таким графиком, вот и все, — приводит Goal.com слова Тухеля. — Я всегда говорил об этом. Мы убьем их, потому что у нас нет связи между подготовкой, выступлением и отдыхом. В футболе все всегда держится на самых сильных игроках, а они ведь еще и выступают за свои сборные. Они играют во время пауз, постоянно находятся в разъездах — это слишком, как по мне. Им некогда восстанавливаться, чтобы потом приступать к подготовке, которая помогает улучшить выступления и избежать травм.
Без подготовки игроки становятся более хрупкими, ими труднее управлять. Это не оправдание, а правда. Мы постараемся найти выход из ситуации, надеюсь, у нас это получится. Мы теряем по игроку в каждом матче, и это касается не только «ПСЖ» — то же самое у «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Баварии».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.