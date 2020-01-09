Томас Тухель: «ПСЖ» хочет забивать как можно больше голов»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал разгромную победу над «Сент-Этьеном» (6:1) в четвертьфинальном матче Кубка лиги. Мауро Икарди оформил хет-трик.

- Cамое лучшее в этом результате — видеть, что моя команда всегда хочет забить как можно больше голов, — цитирует немецкого специалиста L'Equipe. — Мы не прекращаем работать в этом направлении. Все работают на всех. Это состояние необходимо, чтобы быть большой командой.

Мы можем играть по схеме 4-4-2 или 4-3-3, в зависимости от доступных игроков. В матчах с «Реалом» (3:0), «Брюгге» (5:0) и «Галатасараем» (1:0) показали, что нам комфортно при 4-3-3. Наиболее важными элементами остаются интенсивность, страсть, мотивация и заигранность всех футболистов. Я убежден, что четверо наших нападающих любят играть вместе. Они вчетвером отлично справились с «Сент-Этьеном». Но, возможно, мы слишком много говорим о них. На поле 11 игроков, другие также вносят свой вклад.