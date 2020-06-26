Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал уход из команды защитников Тиагу Силвы и Тома Менье, а также нападающего Эдинсона Кавани на правах свободных агентов.

— Все игроки важны для того, чтобы создать коллектив и выстроить психологию, потеря троих из них — Кавани, Тиагу Силвы и Менье — удар по команде, — цитирует Goal.com Тухеля. — Они часто появлялись в составе, с их отъездом «ПСЖ» серьезно теряет в качестве. Впрочем, нет ничего невозможного, я уверен, что мы справимся с этим и хорошо подготовимся к играм в Лиге чемпионов.