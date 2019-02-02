Томас Тухель: "Паредес обязательно появится на поле в матче с "Лионом"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что новичок красно-синих полузащитник Леандро Паредес появится на поле в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Специалист добавил, что 24-летний аргентинец не выйдет в стартовом составе.

- У Паредеса хорошее видение игры, - приводит слова Тухеля официальный Твиттер "ПСЖ". - Он также может добавить ей скорости. Конечно, Паредесу слишком рано выходить на поле в стартовом составе. Но он обязательно появится по ходу матча.

Напомним, Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенита" 29 января. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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