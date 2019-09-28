Томас Тухель: «Отношения между Мбаппе и Неймаром очень важны для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что результат его команды во многом зависит от нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара, а также от их отношений. Он рассчитывает на качественную игру с «Бордо» после домашнего поражения от «Реймса».

— Отношения между Мбаппе и Неймаром играют ключевую роль для нас, — цитирует The Mirror Тухеля. — Но с «Бордо» Мбаппе не сыграет все 90 минут. Мы должны быть терпеливыми — у него была травма. Нужно адаптироваться к ситуации и сопернику. Надо быстро подняться после проигрыша. Всегда тяжело найти нужное настроение после неудачи. Но мы должны опять начать побеждать. Нам в той игре не хватало интенсивности, что стало для меня сюрпризом. Было тяжело. Но мы готовы сделать выводы.