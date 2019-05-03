Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выступил в защиту нападающего Неймара, в отношении которого заведено дисциплинарное дело. Бразилец может быть дисквалифицирован за нападение на болельщика в финале Кубка Франции с "Ренном".

– Возможно, его реакция идет вразрез с принципами клуба, но со стороны всегда легко судить. Мы в него верим, – цитирует AFP Тухеля. – Когда Неймар открывает свое сердце, он подвержен эмоциям. Это сильный человек. Но его задевает, что он нем говорят, задевает, что исходит извне, потому что он хороший человек.