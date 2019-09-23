Томас Тухель: «Неймар в «ПСЖ», чтобы забивать»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Лионом» (1:0) в 6-м туре чемпионата Франции прокомментировал игру Неймара, на счету которого единственный гол.

— Может играть лучше, — цитирует L'Equipe немецкого специалиста. — Это всего лишь его вторая или третья игра за четыре месяца. Так что он может действовать лучше и будет это делать, потому что наберет физическую форму. Он всегда думает о том, чтобы идти вперед, атаковать. Нам нужен такой игрок в важных матчах, чтобы мог обыгрывать один на один.

Он здесь, чтобы забивать, чтобы решать исход матчей, поэтому я очень требователен к нему, жду голов или результативных передач. Потому что это Неймар.

Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры, турнирная таблица, календарь игр