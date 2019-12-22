Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Амьеном» (4:1) в матче чемпионата Франции. Дубль в матче оформил Кильян Мбаппе, также один из мячей забил Неймар.

— Игроки ответственно подошли к делу, — цитирует AFP Тухеля. — Футболисты в последние недели играли с высочайшей интенсивностью. Мы вместе атаковали, вместе защищались в этом матче. Вы могли видеть, как старался Неймар. На 88-й минуте он оборонялся в 20 метрах от наших ворот. Это необычный этап карьеры для него. Он подстегивает Мбаппе, а Кильян — его. Мы играем как команда. Задача состоит в том, чтобы сохранить эту игру. Я уверен, что она даст успех.