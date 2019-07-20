Томас Тухель: "Неймар - мой игрок"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель отметил, что рассчитывает на нападающего Неймара. Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в "Барселону" и якобы даже готов бойкотировать тренировки с "ПСЖ".

– Неймар будет с нами в Китае, он начнет тренировки с командой уже в воскресенье, – цитирует AFP Тухеля. – На прошлой неделе он прошел медосмотр, ему понадобится еще неделя для набора физической формы. Конечно, каждый тренер хотел бы, чтобы Неймар остался в команде. Это наш игрок. Я спокоен. Но во время трансферного окна может всякое случиться. Сейчас это мой игрок.