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Томас Тухель: «Не первый раз первая команда проигрывает последней»

06:00
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Дижона» в 12-м туре чемпионата Франции (1:2) отметил, что команда сыграла ниже своего уровня.

— Это футбол, все возможно. Не первый раз первая команда проигрывает последней, — цитирует L'Equipe Тухеля. — Хотя пропускать два гола — ненормально. Мы не контролировал полностью игру. Сегодня «ПСЖ» не заслуживал победы.

Дижон — ПСЖ

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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