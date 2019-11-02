Томас Тухель: «Не первый раз первая команда проигрывает последней»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Дижона» в 12-м туре чемпионата Франции (1:2) отметил, что команда сыграла ниже своего уровня.

— Это футбол, все возможно. Не первый раз первая команда проигрывает последней, — цитирует L'Equipe Тухеля. — Хотя пропускать два гола — ненормально. Мы не контролировал полностью игру. Сегодня «ПСЖ» не заслуживал победы.

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