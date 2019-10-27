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Томас Тухель: «На месте Виллаш-Боаша я, возможно, говорил бы то же самое про «ПСЖ»

15:48
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ответил своему коллеге из «Марселя» Андре Виллаш-Боашу. Португалец перед матчем команд в чемпионате Франции сказал, что «ПСЖ» — «команда из другого измерения».

— Возможно, я бы сказал то же самое, если бы был тренером «Марселя». Чтобы оправдать ожидания фанатов, — цитирует A Bola Тухеля. — Понимаю эту позицию. Потому что «ПСЖ» переживает хороший период. Мы сильны и выиграли много титулов в последние годы. Команда не боится «Марселя» и ждет особой атмосферы на матче, подобной обстановке в Лиге чемпионов.

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