Томас Тухель: "Могли забить "Монако" и больше"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель - о победе над "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции. Его команда досрочно завоевала чемпионский титул.

- Первый тайм был очень непростым. Сейчас у нас не лучший период, но мы провели хороший матч. Мы могли забить больше, - цитирует специалиста parisfans.fr. - В первый час игры мы действовали с хорошим ритмом, но после третьего гола мы немного упустили владение мячом. Но мы победили, это было важно. У нас было только 14 игроков, это всегда сложно. Если мы выиграем Кубок Франции, этот сезон будет успешным.

В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе, у гостей забил Александр Головин.

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