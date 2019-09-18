Томас Тухель: «Мне было легко вернуть Неймара в состав «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о форварде Неймаре, которого в матче 5-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром» (1:0) освистывали болельщики парижан. Летом бразилец пытался вернуться в «Барселону», также шла речь о его переходе в «Реал». Но в итоге трансфер форварда не состоялся — он остался во французском клубе.

— Неймар не хотел быть здесь, — цитирует Goal немецкого специалиста. Он изо всех сил пытался покинуть клуб. Чувствую, что фанаты злы на него

У нас никогда с ним не существовало разногласий, поэтому мне было легко вернуть его в состав. Он всегда профессионально тренировался. Неймар голоден и всегда хочет побеждать.

Неймар привык, что его освистывают