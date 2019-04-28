Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после поражения в финале Кубка Франции "Ренну"​ (2:2, 5:6 по пенальти) отметил, что хотел бы продолжить работу в клубе, сообщает Goal.

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– Конечно, я хочу продолжать работу в "ПСЖ"! Но сейчас рано давать какие-либо оценки. Мне нужно подумать несколько дней. Это непростая ситуация. Мне сложно объяснить наше поражение. Мы очень мощно начали, создали множество моментов. Непонятно, что случилось с нами после счета 2:0. Мбаппе? Обычно он очень надежен в решающих матчах. Сегодня он играл без присущей ему уверенности. Красная карточка – это необычно для него, – цитирует Тухеля Goal.

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