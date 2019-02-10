Томас Тухель: "Есть сомнения по участию в матче с "МЮ" Верратти и Кавани"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал победу в матче 24-го тура лиги 1 против "Бордо"​ (1:0), сообщает официальный сайт парижской команды.

– У нас было много проблем, хотя провели очень хороший первый тайм. "ПСЖ" доминировал. Мы создавали голевые моменты. Часто играли по схеме 4-4-2 в последние недели, но это не единственный вариант. Сегодня вечером Кавани получил травму мышцы бедра.

Игра против "Манчестер Юнайтед" очень близка и необходимо к ней восстановиться. Этот матч – большая проблема, тот случай, в котором лучше полагаться на своих ключевых игроков. Мы уже знаем, что Неймар точно не сыграет, и у нас есть сомнения по поводу Верратти и Кавани, – приводит слова Тухеля пресс-служба "ПСЖ".

Все о чемпионате Франции – здесь