Томас Тухель: «Если ситуация не изменится, я не выпущу Неймара на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о шансах форварда Неймара выйти на поле в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой». По сообщениям СМИ, бразилец хочет покинуть клуб и рассматривает предложения «Барселоны» и «Реала».

— Прямо сейчас нет никакой ясности с Неймаром — передает слова Тухеля Mundo Deportivo. — Если ситуация не изменится, я не выпущу его на поле в матче с «Тулузой». Хотя Неймар всю неделю тренировался в общей группе и проявлял себя очень неплохо. Бразилец находится в хорошей форме, это заметно.

Матч «ПСЖ» — «Тулуза» состоится в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.