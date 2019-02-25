Томас Тухель: "Дижону" нечего терять. Никто не думает, что они могут победить"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился ожиданиями в преддверии четвертьфинального матча с "Дижоном" в рамках кубка Франции, сообщает официальный сайт парижан. Встреча пройдет 26 февраля на стадионе "Парк де Пренс".
– У игроков вчера был выходной, и я еще не общался с медицинским штабом. Поговорим сегодня перед тренировкой. Никто не потравмировался после встречи 26-го тура с "Нимом" (3:0), и я думаю, что Менье, Ди Мария и Керер сыграют против "Дижона".
"Дижон"? Никто не думает, что они могут победить, поэтому им действительно нечего терять. Мы должны оставаться сосредоточенными, это важный турнир для "ПСЖ".
Маркиньюс должен отдохнуть. Во вторник ему будет опасно играть, поэтому у него впереди три выходных, – приводит слова Тухеля пресс-служба "ПСЖ".