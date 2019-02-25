Томас Тухель: "Дижону" нечего терять. Никто не думает, что они могут победить"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился ожиданиями в преддверии четвертьфинального матча с "Дижоном" в рамках кубка Франции, сообщает официальный сайт парижан. Встреча пройдет 26 февраля на стадионе "Парк де Пренс".

– У игроков вчера был выходной, и я еще не общался с медицинским штабом. Поговорим сегодня перед тренировкой. Никто не потравмировался после встречи 26-го тура с "Нимом" (3:0), и я думаю, что Менье, Ди Мария и Керер сыграют против "Дижона".

"Дижон"? Никто не думает, что они могут победить, поэтому им действительно нечего терять. Мы должны оставаться сосредоточенными, э то важный турнир для "ПСЖ".

Маркиньюс должен отдохнуть. Во вторник ему будет опасно играть, поэтому у него впереди три выходных, – приводит слова Тухеля пресс-служба "ПСЖ".

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