Томас Тухель: "Цель "ПСЖ" - победа в Лиге чемпионов"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что целью его команды является победа в Лиге чемпионов. Немецкий специалист также сравнил парижан с "Ювентусом".

- Победа в Лиге чемпионов - цель "ПСЖ". Но посмотрите, "Ювентус" тоже долго ждет, чтобы снова выиграть этот турнир, - приводит слова Тухеля Canal +. - Каждый год мы хотим выигрывать чемпионат и Кубок Франции. В этом сезоне мы уже одержали победу в лиге 1. Если мы выиграем Кубок, то оценим свою работу позитивно.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

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