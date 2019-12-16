Тома Менье: «Если «ПСЖ» нужно 10 голов, то забьем»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье прокомментировал разгромную победу над «Сент-Этьеном» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции. Парижане с 25-й минуты играли в большинстве

— 4:0 в Сент-Этьене дается не каждому, хотя легче играть против десятерых, — цитирует защитника L'Equipe. — И все-таки у нас должен быть инстинкт убийцы для этого. К перерыву счет мог быть 4:0. С нашей игрой, если нужно 10 голов, то забьем. Это не было бы неуважением.

У нас действительно есть то, что нужно, чтобы изменить ситуацию. Я не сомневаюсь, что в Лиге чемпионов четверка форвардов выполнит необходимую оборонительную работу. Если каждый сделает свою часть работы за других, проблем не будет.

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