Тите: «Прямо сейчас Неймар счастлив»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал приглашение нападающего «ПСЖ» Неймара в команду на октябрьские матчи. Бразильцы сыграют с Сенегалом и Нигерией в Сингапуре.

— Неймар сейчас счастлив, — цитирует Le Figaro Тите. — Игра в сборной связана с большим давлением, но и приносит много радости. Сейчас у него нет проблем со здоровьем, нет боли. Неймар рад приезжать в сборную. Я общаюсь со всеми в сборной, мы все в постоянном контакте. Я слежу за всеми игроками, за их повседневной работой. Что касается Неймара, то хочу подчеркнуть: он всем доволен. Но мы говорим про нынешний момент. Не касаемся каких-то других ситуаций вокруг него. И он в ближайших матчах покажет, что в полном порядке.