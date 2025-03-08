Керер: «Очень расстроены, что не удалось добиться победы»

Защитник «Монако» Тило Керер прокомментировал ничью с «Тулузой» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

«Мы достаточно долго вели в счете и владели инициативой, к сожалению, нам не удалось забить ни третий, ни второй мяч, чтобы подойти с более серьезным заделом в счете. Во втором тайме было слишком много потерь, к тому же темп игры спал. Очевидно, что пропущенный мяч на последних минутах игры, — это разочарование этого матча.

Три очка были у нас в кармане. У нас были шансы увеличить разрыв в счете, а сама встреча проходила под нашу диктовку, к сожалению, в концовке игры соперник сумел отыграться. Мы очень расстроены, что не удалось добиться победы в этом матче», — цитирует пресс-служба клуба Керера.

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 8-й строчке — 34 очка.