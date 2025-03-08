Керер: «Очень расстроены, что не удалось добиться победы»
Защитник «Монако» Тило Керер прокомментировал ничью с «Тулузой» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции.
«Мы достаточно долго вели в счете и владели инициативой, к сожалению, нам не удалось забить ни третий, ни второй мяч, чтобы подойти с более серьезным заделом в счете. Во втором тайме было слишком много потерь, к тому же темп игры спал. Очевидно, что пропущенный мяч на последних минутах игры, — это разочарование этого матча.
Три очка были у нас в кармане. У нас были шансы увеличить разрыв в счете, а сама встреча проходила под нашу диктовку, к сожалению, в концовке игры соперник сумел отыграться. Мы очень расстроены, что не удалось добиться победы в этом матче», — цитирует пресс-служба клуба Керера.«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 8-й строчке — 34 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|19
|3
|4
|58-22
|60
|
2
|Ланс
|27
|19
|2
|6
|54-24
|59
|
3
|Марсель
|27
|15
|4
|8
|54-35
|49
|
4
|Лион
|27
|14
|5
|8
|41-29
|47
|
5
|Лилль
|27
|14
|5
|8
|42-34
|47
|
6
|Монако
|27
|14
|4
|9
|47-38
|46
|
7
|Ренн
|27
|12
|8
|7
|43-37
|44
|
8
|Страсбур
|27
|11
|7
|9
|43-33
|40
|
9
|Тулуза
|27
|10
|7
|10
|38-32
|37
|
10
|Лорьян
|27
|9
|10
|8
|37-41
|37
|
11
|Брест
|27
|10
|6
|11
|34-39
|36
|
12
|Анже
|27
|9
|5
|13
|24-37
|32
|
13
|Париж
|27
|7
|10
|10
|32-43
|31
|
14
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|22-35
|27
|
15
|Ницца
|27
|7
|6
|14
|32-52
|27
|
16
|Осер
|27
|5
|7
|15
|22-36
|22
|
17
|Нант
|26
|4
|5
|17
|24-45
|17
|
18
|Метц
|27
|3
|5
|19
|25-60
|14
|3.04
|21:45
|ПСЖ – Тулуза
|- : -
|4.04
|18:00
|Страсбур – Ницца
|- : -
|4.04
|20:00
|Брест – Ренн
|- : -
|4.04
|22:05
|Лилль – Ланс
|- : -
|5.04
|16:00
|Анже – Лион
|- : -
|5.04
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|5.04
|18:15
|Лорьян – Париж
|- : -
|5.04
|18:15
|Метц – Нант
|- : -
|5.04
|21:45
|Монако – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|15
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|14
|П
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|8
|
|
Людовик Айорк
Брест
|7
|
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|16
|2
|4
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|20
|2
|3
|
|
Донован Леон
Осер
|25
|2
|0