8 марта 2025, 04:02

Керер: «Очень расстроены, что не удалось добиться победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тило Керер (в центре).
Фото Reuters

Защитник «Монако» Тило Керер прокомментировал ничью с «Тулузой» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

«Мы достаточно долго вели в счете и владели инициативой, к сожалению, нам не удалось забить ни третий, ни второй мяч, чтобы подойти с более серьезным заделом в счете. Во втором тайме было слишком много потерь, к тому же темп игры спал. Очевидно, что пропущенный мяч на последних минутах игры, — это разочарование этого матча.

Три очка были у нас в кармане. У нас были шансы увеличить разрыв в счете, а сама встреча проходила под нашу диктовку, к сожалению, в концовке игры соперник сумел отыграться. Мы очень расстроены, что не удалось добиться победы в этом матче», — цитирует пресс-служба клуба Керера.

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 8-й строчке — 34 очка.
Источник: Официальный сайт «Монако»
Читайте также
Песков предупредил о мерах в случае использования неба стран ЕС дронами ВСУ
Суд прекратил производство по делу о банкротстве блогера Лерчек
Биография Даниэля Кормье: рано потерял отца и дочь, выступал на Олимпиаде, стал двойным чемпионом UFC
Страны Персидского залива просят Трампа продолжать войну с Ираном. Что пишут СМИ
Россия готова проводить Олимпийские игры в будущем
Березуцкому выдали карт-бланш на фоне слухов об увольнении, «Торпедо» спасается от вылета. Что происходит в Первой лиге
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 3 4 58-22 60
2
 Ланс 27 19 2 6 54-24 59
3
 Марсель 27 15 4 8 54-35 49
4
 Лион 27 14 5 8 41-29 47
5
 Лилль 27 14 5 8 42-34 47
6
 Монако 27 14 4 9 47-38 46
7
 Ренн 27 12 8 7 43-37 44
8
 Страсбур 27 11 7 9 43-33 40
9
 Тулуза 27 10 7 10 38-32 37
10
 Лорьян 27 9 10 8 37-41 37
11
 Брест 27 10 6 11 34-39 36
12
 Анже 27 9 5 13 24-37 32
13
 Париж 27 7 10 10 32-43 31
14
 Гавр 27 6 9 12 22-35 27
15
 Ницца 27 7 6 14 32-52 27
16
 Осер 27 5 7 15 22-36 22
17
 Нант 26 4 5 17 24-45 17
18
 Метц 27 3 5 19 25-60 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.04 21:45 ПСЖ – Тулуза - : -
4.04 18:00 Страсбур – Ницца - : -
4.04 20:00 Брест – Ренн - : -
4.04 22:05 Лилль – Ланс - : -
5.04 16:00 Анже – Лион - : -
5.04 18:15 Гавр – Осер - : -
5.04 18:15 Лорьян – Париж - : -
5.04 18:15 Метц – Нант - : -
5.04 21:45 Монако – Марсель - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 15
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 14
П
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 8
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 7
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 16 2 4
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 20 2 3
Донован Леон
Донован Леон

Осер

 25 2 0
Вся статистика

