Тиагу Силва, Верратти, М`Вила и Мбаппе - в символической сборной 26-го тура Лиги 1

Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 26-го тура чемпионата Франции. В нее вошли четыре игрока "ПСЖ".

Символическая сборная тура 26-го тура чемпионата Франции.

Вратарь: Даниель Субашич ("Монако").

Защитники: Амари Траоре ("Ренн"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Николя Паллуа ("Нант"), Кенни Лала ("Страсбур").

Полузащитники: Марко Верратти ("ПСЖ), Янн М`Вила ("Сент-Этьен"), Кристофер Нкунку ("ПСЖ"), Рони Лопеш ("Монако"), Реми Оден ("Реймс").

Нападающий: Кильян Мбаппе ("ПСЖ").

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