Тиагу Силва: "Сульшер может быть доволен тем, что "ПСЖ" сыграл не очень хорошо"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может быть доволен тем, что у видел в матче парижан с "Лионом" (1:2). Норвежец просматривал со стадиона игру чемпионата Франции, поскольку "ПСЖ" будет соперником "МЮ" в Лиге чемпионов.

– Мы начали матч хорошо, имели много моментов, но чуть-чуть расслабились, что обидно, – цитирует AFP Силву. – Игра с "Манчестер Юнайтед" будет большим столкновением. "МЮ" сложно обыграть, нужно выкладываться на 110 процентов. Вероятно, Сульшер покинул стадион довольным, потому что мы не очень хорошо сыграли.