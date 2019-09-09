Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Франция

Тиагу Силва очень рад, что Неймар остался в «ПСЖ»

16:55
Теги:

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва заявил, что рад тому факту, что нападающий Неймар остался во французском клубе. Летом форвард могу вернуться в Испанию: на него претендовали «Барселона» и «Реал».

— Главный тренер всегда говорил, что рассчитывает на Неймара, — приводит слова Силвы L'Equipe. — Мы все верим в него. И очень рады, что Неймар остался в комнаде.

Надеюсь, у него все будет хорошо. Искренне говорю это, потому что знаю его не только как футболиста, но и как человека. У него был очень непростой период, но сейчас это осталось позади.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир