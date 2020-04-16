Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва в Instagram рассказал, что часто общается с одноклубниками по телефону. Также он добавил, что сейчас у команд из-за коронавируса не каникулы.

— Я разговаривал с тренером, часто обмениваюсь с ним по сообщениям, — сказал Силва. — С игроками у нас есть группа в WhatsApp, мы постоянно общаемся. Нужно оставаться профессионалами и продолжать работать. Это не каникулы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

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