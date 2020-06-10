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Тиагу Силва намерен продолжать карьеру в Европе

14:29

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва намерен продолжить выступления в Европе, сообщает ESPN.

По информации источника, 35-летний бразилец хочет поиграть на европейском уровне еще как минимум 2 года, чтобы сохранить шансы на попадание в состав своей сборной на ЧМ-2022. Действующий контракт Тиагу Силвы с «ПСЖ» действует до конца июня этого года. На игрока претендуют «Эвертон» и «Фенербахче».

В сезоне-2019/20 Силва провел за «ПСЖ» 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Бразилец выступает за парижан с лета 2012 года.

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