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Тиагу Силва: «Мы все боимся того, что сейчас происходит»

17:05
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Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва признался, что боится за свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. Он вернулся в Бразилию.

— Я прибыл в Бразилию в среду, — цитирует SportTV Силву. — Я в Рио-де-Жанейро на карантине. Ситуация непростая, но человек имеет невероятную способность адаптироваться. Я бы не назвал это отпуском. Это период размышлений. Мы все боимся того, что сейчас происходит. Сложно в таких условиях поддерживать физическую форму. Тренировочные центры закрыты везде.

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