Тиагу Силва: «Ибрагимович сказал: «Если врешь о переходе в «ПСЖ», я приду за тобой»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва рассказал, как он переходил в парижский клуб.

— Я только подписал свой контракт с «ПСЖ», как Златан позвонил мне, — цитирует Силву France Football. — «Тьягу, ты действительно собираешься перейти в «ПСЖ»? Без шуток? Если ты не перейдешь, я не соглашусь на трансфер, а если ты врешь, я приду за тобой».

Ибрагимович- отличный парень, с которым я регулярно общаюсь. Я очень уважаю его и восхищаюсь им.

Силва и Ибрагимович перешли из «Милана» в «ПСЖ» в июне 2012 года.