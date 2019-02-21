Тиагу Силва хочет продлить контракт с "ПСЖ"

Капитан "Пари Сен-Жермен" Тиагу Силва рассчитывает остаться в клубе до 2022 года, сообщает L’Equipe. Действующий контракт Силвы рассчитан до лета 2020 года, в рамках которого он получает 1,16 миллиона евро в месяц до вычета налогов.

34-летний футболист чувствует, что способен и дальше играть на самом высоком уровне. Бразилец перешел в ПСЖ в 2012 году из "Милана". За это время он сыграл за парижан 271 матч, забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи. Вместе с клубом Тиаго Силва по пять раз выиграл чемпионат Франции и Кубок лиги и по четыре раза Кубок Франции и Суперкубок страны.