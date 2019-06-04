Тиагу Силва​: "Выиграть чемпионат Франции не просто даже для "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва, подводя итоги сезона, отметил, что победить в чемпионате Франции не так легко. По его словам, приходится много трудиться и бороться.

– Выиграть чемпионат всегда важно. Это наша главная цель, – цитирует игрока официальный сайт "ПСЖ". – Если мы не выиграем лигу, или хотя бы не финишируем в топ-2, то не сможем играть в Лиге чемпионов. Поэтому нужно выигрывать. Мы счастливы, что смогли сделать это в этом сезоне. Даже несмотря на то, что многие думают, что выиграть чемпионат легко, если играешь за "ПСЖ". Однако когда выходишь на поле, никто не дает тебе ничего. Поэтому если ты не будешь работать для победы, то и не победишь.

Так везде в Европе. В начале всегда есть фавориты, но не знаешь наверняка победят ли они. В Италии "Ювентус" выигрывает восемь лет, но никто ничего не говорит. В Англии "Манчестер Сити" выиграл во второй раз, и опять никто ничего не говорит.

Мы также заслужили победу в лиге. К сожалению, мы проиграли в Кубке лиги и Кубке Франции. Но это футбол. Ты играешь для победы, но можешь и проиграть. Когда проигрываешь, надо быстро собраться, чтобы вернуться к победам.