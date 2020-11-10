Бывший полузащитник «ПСЖ» Тиагу Мотта отреагировал на возможность возглавить парижский клуб.

«Очень лестно и приятно, что люди говорят обо мне. Я горжусь этим и чувствую себя счастливым. Я счастлив получить признание болельщиков клуба, в котором я провел большую часть своей карьеры. Надеюсь, что однажды я смогу отплатить за оказанное мне доверие», — приводит слова Мотты RMC Sport.

После завершения карьеры игрока в 2018 году, Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь прошлого года возглавлял основной состав «Дженоа».