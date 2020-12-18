Тиагу Мендес, травмировавший Неймара, дисквалифицирован на 3 матча
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Дисциплинарная комиссия профессиональной лиги Франции рассмотрел эпизод, произошедший в матче 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «ПСЖ». Во встрече лиги 1, которая прошла, в воскресенье, 13 декабря, полузащитник «ткачей» Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под нападающего парижан Неймара, за что получил красную карточку. Игрок дисквалифицирован на 3 матча, один из которых условно.
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