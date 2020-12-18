Тиагу Мендес, травмировавший Неймара, дисквалифицирован на 3 матча

Дисциплинарная комиссия профессиональной лиги Франции рассмотрел эпизод, произошедший в матче 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «ПСЖ». Во встрече лиги 1, которая прошла, в воскресенье, 13 декабря, полузащитник «ткачей» Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под нападающего парижан Неймара, за что получил красную карточку. Игрок дисквалифицирован на 3 матча, один из которых условно.

[#L1??] ? Thiago Mendes est sanctionn? de 2 matches de suspension + 1 avec sursis pour son carton rouge re?u apr?s sa faute sur Neymar. pic.twitter.com/MaqjHL3m52 — Footballogue???? (@Footballogue) December 17, 2020 ?