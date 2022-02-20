The Times: «Реал» предупредил Мбаппе, что больше не будет предлагать трансфер, если он не перейдет летом
«Реал» обеспокоен попытками «ПСЖ» продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает The Times.
В испанском клубе убеждены, что с игроком есть устное соглашение о переходе в конце сезона, но понимают, что не исключен вариант, при котором 23-летний Мбаппе все же продлит контракт с нынешней командой.
В связи с этим руководство «Реала» предупредило нападающего, что если тот не присоединится к команде ближайшим летом, то средства будут потрачены на иных футболистов, и в дальнейшем попыток подписать француза уже не будет.
В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 160 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|
4
|Страсбур
|25
|12
|6
|7
|48-31
|42
|
5
|Ренн
|25
|12
|4
|9
|47-23
|40
|
6
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
7
|Монако
|25
|10
|8
|7
|38-27
|38
|
8
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
9
|Монпелье
|25
|11
|4
|10
|39-34
|37
|
10
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|
19
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
20
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 1
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|1 : 1
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|4 : 1
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|2 : 2
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|1 : 1
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Мартен Террье
Ренн
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0