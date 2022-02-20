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Сегодня, 20:58

The Times: «Реал» предупредил Мбаппе, что больше не будет предлагать трансфер, если он не перейдет летом

Иван Шитик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» обеспокоен попытками «ПСЖ» продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает The Times.

В испанском клубе убеждены, что с игроком есть устное соглашение о переходе в конце сезона, но понимают, что не исключен вариант, при котором 23-летний Мбаппе все же продлит контракт с нынешней командой.

В связи с этим руководство «Реала» предупредило нападающего, что если тот не присоединится к команде ближайшим летом, то средства будут потрачены на иных футболистов, и в дальнейшем попыток подписать француза уже не будет.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 160 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
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19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 3 : 1
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Ницца – Анже
 1 : 0
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 1
20.02 17:00
Реймс – Брест
 1 : 1
20.02 17:00
Ренн – Труа
 4 : 1
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 2
20.02 19:05
Бордо – Монако
 1 : 1
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

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Монпелье

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