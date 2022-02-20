The Times: «Реал» предупредил Мбаппе, что больше не будет предлагать трансфер, если он не перейдет летом

«Реал» обеспокоен попытками «ПСЖ» продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает The Times.

В испанском клубе убеждены, что с игроком есть устное соглашение о переходе в конце сезона, но понимают, что не исключен вариант, при котором 23-летний Мбаппе все же продлит контракт с нынешней командой.

В связи с этим руководство «Реала» предупредило нападающего, что если тот не присоединится к команде ближайшим летом, то средства будут потрачены на иных футболистов, и в дальнейшем попыток подписать француза уже не будет.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 160 миллионов евро.