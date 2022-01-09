The Times: «ПСЖ» является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Погба
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба склоняется к тому, чтобы покинуть клуб. Основным претендентом на 28-летнего француза является «ПСЖ», сообщает The Times.
Ранее в английских СМИ появилась информация, что «МЮ» готов платить хавбеку 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю по условиям нового соглашения.
Летом истекает срок действующего договора француза с «Юнайтед». Игрок станет свободным агентом, если так и не договорится о продолжении сотрудничества с клубом.
В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах АПЛ отдал семь голевых передач.
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