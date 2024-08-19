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Сегодня, 17:14

Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции

Руслан Минаев
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Тьерри Анри.
Фото Reuters

Федерация футбола Франции объявила об отставке Тьерри Анри с поста главного тренера молодежной сборной Франции по личным причинам.

Отмечается, что Анри инициировал встречу с президентом организации Филиппом Диалло, чтобы сообщить о своем решении.

«Хотел бы поблагодарить Федерацию и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали Олимпиады для моей страны останется одной из величайших гордостей в моей жизни. Я невероятно благодарен Федерации, игрокам, персоналу и болельщика, которые позволили мне пережить этот волшебный опыт», — приводит слова Анри пресс-служба организации.

47-летний француз занимал свой пост с августа 2023 года. Его контракт истекал летом 2025-го. Молодежная сборная Франции под руководством Анри провела 6 матчей, одержала 4 победы и потерпела 2 поражения.

Француз руководил олимпийской сборной страны, которая завоевала серебряную медаль футбольного турнира Олимпиады 2024 года в Париже. В финале Франция уступила Испании (3:5 д.в.).

Тьерри Анри
Футбол
Сборная Франции по футболу
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