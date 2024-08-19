Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции
Федерация футбола Франции объявила об отставке Тьерри Анри с поста главного тренера молодежной сборной Франции по личным причинам.
Отмечается, что Анри инициировал встречу с президентом организации Филиппом Диалло, чтобы сообщить о своем решении.
«Хотел бы поблагодарить Федерацию и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали Олимпиады для моей страны останется одной из величайших гордостей в моей жизни. Я невероятно благодарен Федерации, игрокам, персоналу и болельщика, которые позволили мне пережить этот волшебный опыт», — приводит слова Анри пресс-служба организации.
47-летний француз занимал свой пост с августа 2023 года. Его контракт истекал летом 2025-го. Молодежная сборная Франции под руководством Анри провела 6 матчей, одержала 4 победы и потерпела 2 поражения.
Француз руководил олимпийской сборной страны, которая завоевала серебряную медаль футбольного турнира Олимпиады 2024 года в Париже. В финале Франция уступила Испании (3:5 д.в.).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
6
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
7
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
8
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
11
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
12
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
13
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
14
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
17
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
18
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1