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Теплые объятия Головина и Рыболовлева после суперматча игрока «Монако». Видео

00:51
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Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1). В подтрибунном помещении игрока поздравили вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров, владелец Дмитрий Рыболовлев и главный тренер Леонарду Жардим. Клуб опубликовал в Twitter видео объятий.

Монако — Ницца

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