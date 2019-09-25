Теплые объятия Головина и Рыболовлева после суперматча игрока «Монако». Видео

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1). В подтрибунном помещении игрока поздравили вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров, владелец Дмитрий Рыболовлев и главный тренер Леонарду Жардим. Клуб опубликовал в Twitter видео объятий.

?a fait du bien ? A samedi pour #ASMSB29 ! pic.twitter.com/TVL0tiK741 — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) September 24, 2019

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