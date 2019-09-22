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Темуе Бакайоко: «Нам понятно разочарование болельщиков «Монако»

07:55
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Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:0).

— Было важно не пропустить в этой игре, — цитирует официальный сайт клуба полузащитника. — Мы сыграли лучше, чем в предыдущих встречах. Нам понятно разочарование болельщиков. Мы его разделяем. Нужно продолжать работать. Дело не в психологии. Несколько раз нам не повезло с реализацией. Нужно просто упорно трудиться. В этом нет вины тренера. Мы все должны быть более требовательными к себе.

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