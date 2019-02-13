Тело Салы доставят в Аргентину 15-го февраля

Тело экс-нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, погибший при крушении самолета, будет доставлено в Аргентину 15-го февраля, сообщил мэр города Прогресо, в котором вырос игрок, Хулио Мульер.

– Тело Эмилиано доставят в Прогресо в пятницу вечером, – приводит AFP слова Мульера. – Его мать, сестра и брат уже прибыли в город. Поминки пройдут в здании около штаб-квартиры "Сан-Мартина" (клуба, где Сала занимался в детстве). Думаю, что похороны пройдут в субботу, но это решит его семья.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. 4 февраля на дне океана у острова Гернси были обнаружены обломки самолета с телом футболиста.

28-летний аргентинец был опознан по отпечаткам пальцев. Он скончался от многочисленных травм головы и туловища.