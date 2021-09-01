Сыновья Месси будут заниматься в академии «ПСЖ»
Тьяго и Матео, сыновья нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, будут заниматься в академии французского клуба, сообщает L'Equipe.
Сообщается, что Матео уже зачислен в «ПСЖ» U7, а Тьяго станет игроком команды U10 или U9.
Напомним, 34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Lionel-messi-inscrit-deux-de-ses-enfants-dans-les-equipes-de-jeunes-du-psg/1282065
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